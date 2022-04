Tentato omicidio ad Aosta, barista non risponde al gip

Davanti al gip di Aosta si è avvalso della facoltà di non rispondere Stefano Corgnier, di 43 anni, titolare del bar Crazy Fox di via Torre del Lebbroso, arrestato con l'accusa di tentato omicidio e ora in carcere a Brissogne. Il pm Luca Ceccanti, titolare del fascicolo, ha già chiesto la custodia cautelare in carcere mentre il suo difensore, l'avvocato Giuseppe Gallizzi, gli arresti domiciliari. Stamane si è svolto l'interrogatorio di garanzia e il giudice si è riservato la decisione.

Corgnier, nella propria ricostruzione, punterebbe a dimostrare di essersi soltanto difeso dal conoscente che, secondo le indagini dei carabinieri, poco dopo la mezzanotte di mercoledì, ha colpito al collo all'interno del locale, con un coltello dalla lama lunga oltre 20 cm trovato nascosto nella cassetta del bagno. Intanto la procura è intenzionata a incaricare un medico legale per accertare se il tipo di ferite (con prognosi di dieci giorni) riportate dalla presunta vittima e le coltellate subite siano compatibili con un'imputazione di tentato omicidio o di lesioni personali aggravate. Lo stesso Corgnier ha riportato ferite al braccio "lacero contuse" guaribili in sette giorni.

L'arresto è scattato dopo che i militari hanno ricostruito l'accaduto sentendo alcuni testimoni sul posto. Al loro arrivo avevano trovato i due sanguinanti che venivano soccorso dal 118. La lite si era originate per "ragioni private".