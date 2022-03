Tentato omicidio ad Aosta, arrestato barista

Il proprietario di un bar di Aosta è stato arrestato per tentato omicidio poco dopo la mezzanotte di oggi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, una 43enne aostano, ha avuto un'accesa discussione all'interno del locale con un conoscente "per ragioni private". Quindi ha afferrato un coltello e ha colpito alla gola il contendente, rimanendo anch'egli ferito nel corso della colluttazione.

Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini. Il 43enne ha riportato ferite lacero contuse al braccio guaribili in una settimana. L'altro uomo, con un taglio al collo, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno perquisito il locale e trovato nascosto nello scarico del bagno un coltello con lama di oltre 20 cm.

L'arrestato, Stefano Corgnier, 43 anni, titolare del bar Crazy Fox di via Torre del Lebbroso ad Aosta, di fronte alla biblioteca regionale, comparirà domattina davanti al gup per l'interrogatorio di garanzia. Lo assiste l'avvocato Giuseppe Gallizzi. Il pm Luca Ceccanti ha già chiesto la custodia cautelare in carcere.