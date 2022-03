Ragazza picchiata in centro ad Aosta e resistenza, arrestato

Ha aggredito una ragazza, picchiandola, e all'arrivo della polizia ha opposto resistenza.

Un giovane straniero è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, martedì 29 marzo, nel centro di Aosta. In base a una prima ricostruzione, senza alcun motivo apparente ha colpito la donna, che non conosceva, e nel suo spostarsi nelle vie del centro storico ha anche arrecato danni all'interno di un locale. E' accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Domani, giovedì 31 marzo, è in programma il processo per direttissima.