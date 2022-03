Sicurezza: Salvini, estendere Taser anche a Valle d'Aosta

"Ci auguriamo che l'uso della pistola a impulsi elettrici venga estesa a tutte le città e in tutte le regioni visto che anche la Valle d'Aosta merita questa innovazione". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo che "grazie al Decreto Sicurezza anche alcuni sindaci potranno dare questo strumento agli agenti della Polizia Locale". "È per risultati come questi - ha concluso - che siamo al governo. Auspichiamo che la pistola a impulsi elettrici possa essere fornita anche alla Polizia Penitenziaria".

"Il Taser si sta rivelando uno strumento indispensabile - ha aggiunto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni - per tutelare l'incolumità e la sicurezza degli operatori delle forze di polizia, un'arma di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza, un deterrente straordinario per i nostri agenti di polizia".