Covid, quattro pazienti in nuovo reparto aperto al Parini

Sono quattro i pazienti ricoverati nelle stanze riattivate del Covid 2, nel reparto di Gastroenterologia. "Al momento, ci sono quattro posti liberi nel Covid 1 - spiega il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti - e stiamo valutando se è possibile trasferire dei pazienti a Variney per avere più margine, ed eventualmente tornare a un reparto per contagiati unico".

Il Covid 2 "rimane sempre disponibile - prosegue - così nell'eventualità che servano posti, come ieri sera, lo riattiviamo". Il focolaio scoppiato in Urologia "riguarda pazienti centauro - aggiunge Uberti -. Erano quattro casi, rispetto alla loro patologia due stavano bene ed erano dimissibili, altri due, senza sintomi Covid, no". La situazione "sta peggiorando, come nel resto del mondo. La causa è la Omicron 2, che sembra essere ancora più contagiosa. Speriamo che con la bella stagione tutto si attenui".