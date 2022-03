Turismo, hackerato profilo Valle d'Aosta da 70 mila follower

E' stato hackerato venerdì scorso il profilo turistico Instagram ufficiale della Valle d'Aosta (valledaosta_official), che conta 69 mila follower e che aiuta a far conoscere le bellezze della regione alpina. Da allora continua a diffondere storie che rimandano al profilo in lingua inglese di una presunta esperta in investimenti finanziari che garantirebbe profitti altissimi. Le altre sezioni al momento non sono state modificate.

"Abbiamo sporto denuncia alla polizia postale e ci siamo rivolti all'assistenza di Instagram, che è stata rassicurante da questo punto di vista", spiega Gabriella Morelli, direttrice dell'Office régional du Tourisme. "Ci siamo accorti subito dell'hackeraggio. Abbiamo ricevuto una e-mail - ricostruisce Morelli - che sembrava quella che aspettavamo da Instagram per ottenere la spunta blu", il 'badge' che certifica l'autenticità dell'account. Il messaggio proveniva invece con ogni probabilità da hacker. Così "dopo aver fatto click per finalizzare il processo di ottenimento della spunta blu abbiamo perso l'accesso al profilo. Abbiamo provato a cambiare la password ma ormai era tardi. Ora speriamo che i tempi per tornarne in possesso siano brevi. Non credo fossero interessati a impossessarsi del profilo della Valle d'Aosta ma ai suoi 70 mila follower: usano il nostro profilo come quello di altri, non è un truffa mirata. Sono stati bravi perché i nostri sono molto attenti". Nessun problema segnalato invece per il profilo Facebook.