Morto in parapendio a Sarre, iniziata l'autopsia

(ANSA) - AOSTA, 28 MAR - La procura di Aosta ha affidato stamane l'incarico al medico legale ed è già in corso l'autopsia sul corpo della guida alpina di 41 anni Philippe Favre, di Aosta, morto giovedì 24 marzo dopo essere precipitato con il parapendio a Sarre. Solo al termine delle operazioni del medico legale potrà arrivare il nulla osta ai funerali.

Il pm Manlio D'Ambrosi sabato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti in modo da poter condurre gli accertamenti del caso. La decisione su un'eventuale perizia sul parapendio potrà essere presa solo dopo aver accertato le cause del decesso.

In base a una prima ricostruzione sembra che durante il volo si sia chiusa improvvisamente la vela e che Favre sia precipitato nonostante il tentativo di aprire quella di emergenza. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì a Thouraz, località di Sarre, a valle di un pianoro dove i parapendisti sono soliti decollare.

Membro della società delle guide alpine della Valgrisenche, era figlio di Renato Favre, vicepresidente del Consiglio comunale di Aosta. (ANSA).