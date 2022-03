Ucraina, a Fénis atteso un pullman con 50 profughi

A Fénis sono attesi una cinquantina di profughi ucraini, perlopiù donne e bambini. "Il pullman dovrebbe arrivare tra sabato e domenica", anticipa il sindaco, Mattia Nicoletta. "Alloggeranno nella palestra comunale lo stretto necessario per trovare loro una sistemazione più confortevole in strutture o famiglie che hanno già dato la loro disponibilità per accoglierli", fa sapere il comune in un post.

Inoltre "i pasti saranno preparati presso la cucina del Tsanté de Bouva dalla protezione civile e il tutto non dovrebbe durare più di una settimana".