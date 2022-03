Covid: 77 nuovi positivi e 53 guariti, calano a 14 i ricoverati

In Valle d'Aosta sono 77 i nuovi casi di Covid e 53 le guarigioni a fronte di 640 tamponi effettuati: i dati emergono dal bollettino di aggiornamento quotidiano emesso dall'amministrazione regionale. In calo i ricoveri ospedalieri (tutti nei reparti ordinari), che in un giorno passano da 15 a 14. In lieve crescita il numero di attuali positivi, da 1.093 a 1.117. Non si registrano ulteriori decessi (restano 524 dall'inizio della pandemia).