Ucraina: Vallese, a famiglie 146 euro al mese per profugo ospite

(ANSA) - AOSTA, 24 MAR - Un'indennità forfettaria mensile di 150 franchi (poco più di 146 euro) per ogni rifugiato ucraino che viene ospitato da una famiglia: è il sostegno a coloro che accolgono i profughi previsto da oggi nel canton Vallese (Svizzera). Un modo per "compensare i costi aggiuntivi legati alle spese abitative, come il consumo di acqua o elettricità", fa sapere il cantone. Non si tratta quindi di una somma che incide sul reddito imponibile e non è soggetta a contributi previdenziali. Inoltre l'indennità non è più corrisposta se viene firmato un contratto di locazione tra il soggetto ospitante e il profugo.

Ad oggi in Vallese - su una popolazione di circa 345 mila residenti - risultano arrivati 235 profughi ucraini, ospitati da 129 famiglie. Il cantone inoltre dispone di 159 posti per alloggi collettivi.

Questo contributo si aggiunge al forfait per gli alimenti corrisposti direttamente ai rifugiati (a seconda delle dimensioni del nucleo familiare, un adulto riceve tra 350 e 500 franchi al mese, una persona di età compresa tra 12 e 17 anni 300 franchi al mese e un bambino fino a 11 anni 220 franchi al mese). (ANSA).