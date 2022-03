Contratti: stato agitazione per vigili fuoco e forestali Vda

Stato di agitazione immediato e intenzione di indire lo sciopero regionale il 2 aprile per i vigili del fuoco e i forestali valdostani. Lo hanno comunicato le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Conapo: "Sono passati quasi 4 anni da quando i vigili del fuoco hanno manifestato sotto Palazzo Regionale, chiedendo lo stesso contratto dei loro omologhi nazionali, ma nulla è cambiato. A niente è servito anche il referendum col quale sempre i pompieri chiedevano di ritornare alle dipendenze del Ministero dell'Interno. Il Consiglio Regionale della passata legislatura, nel 2019, ha proposto un'equiparazione retributiva e previdenziale per i due Corpi, ipotesi abbracciata anche dall'attuale Governo, il quale, però, appare non essere in grado di concretizzare la cosa: il Presidente della Commissione Paritetica afferma di non lavorare su alcuna norma di attuazione, poiché in attesa di documentazione da parte dell'Amministrazione mentre il Presidente della Regione afferma che a breve sarà presentata una bozza".

"A preoccupare i lavoratori dei due Corpi però non è solo il tema previdenziale: infatti le carenze di personale - si legge ancora - sono ormai gravi tali da compromettere sicuramente la formazione e in qualche caso anche la buona riuscita dei servizi di istituto, le strutture appaiono fatiscenti e inadeguate, i mezzi sono ormai vetusti e inefficienti, alcune conoscenze acquisite con l'esperienza sono andate perse con il personale andato in quiescenza. Il soccorso e la sicurezza della Valle d'Aosta risultano essere fortemente compromessi".