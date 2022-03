Taxi-bus a Saint-Pierre, pm chiede quattro condanne

Il pm Luca Ceccanti ha chiesto 8 mesi di reclusione per Osvaldo Chabod, di 60 anni di Gressan, in qualità di segretario comunale di Saint-Pierre (dove ha terminato l'incarico nella primavera 2021); un anno e due mesi per Patrick Parleaz, di 36 anni, di Saint-Pierre, titolare di un'azienda di noleggio trasporti e un anno ciascuno per l'ex presidente della Cna della Valle d'Aosta, Salvatore Addario, di 50 anni, di Aosta (nelle vesti di amministratore delle società Passengers transport e Turismo servizi e commercio srl) e Gabriele Sanlorenzo, di 44 anni, di Courmayeur, titolare di un'azienda di noleggio e trasporti. I tre sono sono imputati nell'ambito del processo sull'affidamento del servizio di trasporto taxi-bus per studenti gestito dal comune di Saint-Pierre. Il processo si sta svolgendo con rito abbreviato.

L'udienza è stata rinviata al 13 aprile per repliche e sentenza.

Le accuse sono di concorso in abuso d'ufficio (per Chabod e Parleaz) e di subappalto non autorizzato (per Addario, Parleaz e Sanlorenzo).

Il servizio di trasporto taxi-bus per studenti è anche una delle vicende al centro del processo Geenna su una presunta locale di 'ndrangheta ad Aosta (in cui nessuno dei quattro imputati nel processo rinviato al 22 marzo prossimo è coinvolto) e della relazione della commissione d'accesso, che ha poi portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Saint-Pierre.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Aosta sono state coordinate dalla procura di Aosta.