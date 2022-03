Mafie: Lavevaz, memoria vittime sia viva e guidi nostre azioni

"All'estremo dolore di coloro che hanno perso la vita, si affianca il sacrificio di chi ha scelto di rinunciare a ogni scorciatoia, rispettando il bene maggiore della legalità. L'onore va quindi tributato tanto alle vittime quanto a quelli che ne onorano la memoria: una memoria che deve essere viva e quotidiana, per guidare le nostre azioni di amministratori e di cittadini". Così il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.