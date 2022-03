Frane, da Regione altri 500.000 euro per sicurezza stradale

La Giunta regionale ha autorizzato la copertura finanziaria per lavori urgenti e indifferibili in somma urgenza di mitigazione del rischio di crolli e caduta massi.

Gli interventi riguardano tagli di vegetazione, posa di barriere paramassi, disgaggi su pareti rocciose con posa di reti metalliche armate con funi "per contenere gli ammassi rocciosi che versando in stato precario potrebbero pregiudicare, nei vari tratti interessati, la sicurezza della sottostante viabilità regionale o comunale". E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione regionale nella quale si precisa che la delibera dispone la variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per l'anno 2022 con il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di 508.946 euro.

"Si è reso necessario finanziare ulteriori lavori, per oltre mezzo milione di euro - spiega l'Assessore Carlo Marzi - a protezione di diverse strade regionali: la numero 1 di Perloz, in cui abbiamo ripristinato il normale transito che per ragioni di sicurezza era stato indirizzato su una viabilità alternativa, la n. 25 per la Valgrisenche, la n.36 per Saint-Barthélemy, la n.47 di Cogne e la n.23 per la Valsavarenche. Inoltre, a seguito di un significativo crollo nello scorso mese di gennaio in località Vieux Quartier nel comune di Valgrisenche, la precaria e articolata situazione del versante ha orientato ad un primo intervento di mitigazione del rischio in caso di nuovi eventi franosi".