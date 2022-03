Rivogliamo France 2, petizione chiude a 1.342 firme in 7 giorni

(ANSA) - AOSTA, 19 MAR - In una settimana ha raccolto 1.342 firme la petizione on line 'Rendez-Nous #France2 - Rivogliamo France2' lanciata sul sito change.org da per ripristinare in Valle d'Aosta la trasmissione del canale francese.

"Ringraziamo tutti i cittadini che hanno firmato. Nei prossimi giorni la petizione - annuncia il promotore, Giovanni Barocco, consigliere nazionale Uncem ed ex consigliere regionale in quota Uv -, in ottemperanza alla legge sulla privacy, sarà trasmessa al presidente della Regione e al presidente del Consiglio, con l'auspicio che tale petizione possa sostenerli nella loro azione di ampliamento delle trasmissioni dei canali francofoni in Valle d'Aosta".

Nei giorni scorsi la Regione aveva reso noto di aver raggiunto un accordo con il gruppo France Médias per la trasmissione del canale alla news France 24, escludendo però France 2. (ANSA).