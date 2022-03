Lupo: recuperato e curato lupo ferito ad Arvier

Gli uomini del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e i veterinari del centro recupero degli animali selvatici hanno recuperato, ad Arvier, un lupo ferito. Mercoledì mattina, un passante ha chiamato i Forestali segnalando la sua presenza in frazione La Crete. Nella notte, il lupo è stato individuato. Per poterlo catturare è stata utilizzata la teleanestesia. L'animale, che aveva alcune ferite riconducibili a un attacco da parte di altri lupi, è stato prima trasportato nella clinica veterinaria per essere subito curato e poi trasferito al Cras.

Il lupo sarà rilasciato, appena guarito, nella stessa zona in cui è stato recuperato e sarà dotato di un radiocollare Gps che consentirà di tracciare con precisione gli spostamenti. I dati consentiranno di studiare i movimenti degli esemplari presenti nella zona. ''Si è trattato di un'operazione estremamente delicata e del tutto inedita per la Valle d'Aosta'', commenta l'assessorato all'Agricoltura in una nota.