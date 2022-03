Lavevaz, Fiera Sant'Orso segno di ripartenza

"La Fiera si svolgerà poche ore dopo la fine dello stato d'emergenza, sarà un momento di ripartenza per tutta la nostra regione dopo due anni di difficoltà, Avrà anche una valenza comunicativa rispetto alla popolazione valdostana: sarà rinascita di vita sociale ed economica". Lo dice il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, durante la conferenza stampa di presentazione della Fiera di Sant'Orso 2022, che si terrà in via eccezionale il 2 e 3 aprile.

"Dovremo comunque affrontare la Fiera con attenzione, sono in fase di definizione i protocolli per la sicurezza sanitaria", prosegue, nell'annunciare che "sarà rinforzato il trasporto ferroviario, con 7 treni in più il sabato e 8 la domenica". Un grande "segno di ripartenza dopo due anni così difficili" anche per l'assessore all'Agricoltura Davide Sapinet mentre per il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, "il mercato è un luogo di pace, quando si fa il mercato vuol dire che non c'è la guerra.

L'auspicio più grande è che il 2 e 3 aprile ci sia una Fiera in tempo di pace".

Questa fiera è "molto attesa, credo anche per la novità primaverile - dice l'assessore al Turismo Jean-Pierre Guichardaz -. Abbiamo investito molto nella promozione, la Millenaria è un elemento importantissimo per aumentare la reputazione del marchio Valle d'Aosta, che sta diventando un brand di interesse commerciale. Come assessorato abbiamo investito oltre 100 mila euro in promozione".