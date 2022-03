Pnrr, Comune Aosta punta su un centro del riuso

La giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del 'Centro di riuso' previsto come ampliamento dell'attuale Isola ecologica di via Caduti del Lavoro. Il progetto verrà ora inviato al ministero della Transizione Ecologica per la partecipazione al bando Pnrr lanciato alla fine di settembre 2021 per il finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro.

Nel Centro, una volta realizzato, sarà effettuata la gestione di beni usati (non rifiuti) che possano subito essere riutilizzati, sia senza che con modeste operazioni di riparazione o sostituzione. Il gestore potrà anche proporre altre attività di sensibilizzazione come corsi di riparazione o pubblicizzare gli oggetti in vendita sul web. L'ampliamento dell'Isola ecologica avverrà verso Ovest occupando un'area, di proprietà comunale, attualmente adibita a parcheggio.

Il cronoprogramma ipotizzato prevede l'affidamento dell'incarico di progettazione entro aprile, con inizio dei lavori nel luglio 2023 e conclusione nei primi mesi del 2024, per un importo di poco più di 500 mila euro.

L'obiettivo è duplice, spiega l'assessore all'Ambiente, Loris Sartore: "Evitare sprechi, ridando nuova vita a oggetti che possono svolgere ancora la funzione per cui erano stati prodotti" e "diminuire la quantità di rifiuti prodotti conferiti in discarica".