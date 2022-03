Titolare senza green pass, pizzeria chiusa tre giorni

La questura di Aosta ha disposto la chiusura temporanea per tre giorni della pizzeria al taglio 'Tony er pizza' di via Torino, nel capoluogo regionale, a causa del mancato rispetto della normativa riguardante il Green pass.

Nella serata di ieri gli agenti della Divisione polizia amministrativa hanno infatti accertato che il titolare, già recentemente sanzionato per analoga violazione, è stato nuovamente trovato al lavoro senza essere in possesso della prevista certificazione verde.

In un altro locale il personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande, durante l'attività lavorativa, è stato trovato sprovvisto di mascherina protettiva.