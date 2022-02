Covid: Gimbe, cala ancora incidenza virus in Valle d'Aosta

Scendono a 270 - erano 352 - i nuovi casi positivi al Covid-19 per 100.000 abitanti in Valle d'Aosta. E' quanto si legge nel monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo il quale nella settimana dal 16 al 22 febbraio nella regione alpina "si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.157)" e "si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-27,8%) rispetto alla settimana precedente". Restano ancora sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (19%) e in terapia intensiva (11,8%) occupati da pazienti Covid-19.

Sul fronte vaccinale il 78% dei valdostani ha completato il ciclo (media nazionale 83%), a cui si deve aggiungere un ulteriore 2,7% (2,4%) che ha ricevuto solo la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 90,6%, superiore alla media nazionale dell'84,9%. La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari allo 20% (28,8% a livello nazionale) a cui aggiungere un ulteriore 4,7% (7,9%) solo con prima dose.