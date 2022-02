Kilian Jornet torna all'Utmb du Mont Blanc dopo 4 anni

Kilian Jornet ha annunciato che tornerà a correre l'Ultra trail du Mont Blanc, una delle più importanti gare di corsa in montagna del mondo. Confermando il suo ritorno alla competizione in calendario il prossimo agosto sui tre versanti (francese, italiano, svizzero) del massiccio del Monte Bianco, il 34enne, che ha vinto tre volte la corsa su sei edizioni a cui ha preso parte, ha commentato: "Quest'anno tornerò all'Utmb. Perché, potresti chiedere? In effetti, mi piace la sofferenza, mettermi alla prova. La lunga distanza ti sfida a sopportare lo sforzo e a gestire il dolore. Quindi questo è uno dei motivi. Ma anche perché all'Utmb c'è sempre una grande competizione con i migliori atleti del mondo. Conosco bene la corsa, ho vissuto a Chamonix per diversi anni. È un piacere tornare a questa mitica gara".

L'atleta catalano, già autore di primati sul Monte Bianco, sul Cervino, sul McKinley e sull'Aconcagua, ha vinto l'Utmb nel 2008, 2009 e 2011, guadagnandosi un posto nella hall of fame insieme a Xavier Thévenard (tre volte vincitore) e François D'Haene (quattro volte vincitore).