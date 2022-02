Vaccini: Usl, fra 50 e 69 anni in 5 mila senza alcuna dose

(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - Martedì 15 febbraio scatta l'obbligo di super Green Pass per lavorare per gli over 50, sia nel settore pubblico sia nel settore privato. In Valle d'Aosta nella fascia d'età 50-59 anni, su una platea di 21.024 persone, 18.138 hanno ricevuto almeno la prima dose (86,3%). Sono quindi 2.886 le persone che non ne hanno ricevuta alcuna. Sono invece 16.675 i cittadini che hanno ricevuto la seconda (79,3%) e 14.594 coloro che hanno completato il ciclo (69,4%). I dati sono forniti dall'Usl.

Rispetto alla fascia d'età 60-69 su 16.767 persone vaccinabili hanno ricevuto la prima dose in 14.586 (87%), la seconda in 13.141 (78,4%) e la terza in 12.110 (72,2%). In sintesi, su 37.791 persone fra i 50 e i 69 anni in 5.067 non hanno ricevuto alcuna una dose di vaccino. Su una platea di 61.856 persone vaccinabili fra i 50 e gli oltre 90 anni l'88% ha ricevuto la prima dose, l'81% la seconda e il 75% la terza. Al momento hanno prenotato la prima dose di vaccino in 12, per la seconda sono 378 e 273 la terza. (ANSA).