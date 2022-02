Casa, da Regione 14 mln per ultime 84 domande mutuo agevolato

La Giunta regionale ha approvato ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle domande di mutuo agevolato per la prima casa e il recupero edilizio privato, presentate sino alla data del 31dicembre 2019. "Al nostro insediamento lo scorso 21 ottobre 2020 - sottolinea l'Assessore Carlo Marzi - risultavano ferme 567 pratiche, per un totale di oltre 85,3 milioni di euro. Già dal mese di dicembre 2020, con l'implementazione del fondo di rotazione attraverso un innesto di liquidità per l'importo di 12.250.000 di euro, tale importo si è ridotto a 66,5 milioni di euro. Successivamente, grazie ad ulteriori finanziamenti che abbiamo disposto nei mesi di gennaio, marzo e agosto, per un importo complessivo di 42,5 milioni di euro, risultavano ancora da finanziare 140 pratiche, per un totale di circa 21,5 milioni di euro. Con ulteriori 6.529.800 di euro, a novembre 2021 sono state finanziate ulteriori 45 domande, tra cui 35 domande di mutuo per la prima abitazione, sino a quelle presentate alla data del 19 dicembre 2019. Oggi chiudiamo tutto il pregresso in sospeso, finanziando le restanti 84 domande per un ammontare complessivo dell'importo di 14.161.000 euro".

Le 84 domande finanziate sulla disponibilità finanziaria del fondo di rotazione concernono 58 domande di mutuo per la prima abitazione e 26 domande di mutuo per interventi di recupero edilizio privato.