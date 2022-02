Scontro tra auto a Nus, due persone in ospedale

(ANSA) - AOSTA, 12 FEB - Due auto si sono scontrate lungo la strada statale 26 all'altezza di Nus. L'incidente è avvenuto verso le 16 e la viabilità è stata deviata su strade secondarie per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. I due conducenti sono stati affidati al 118; per estrarre uno di loro dalle lamiere è stato necessario l'intervento della squadra taglio dei vigili del fuoco. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. (ANSA).