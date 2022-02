Seconda Guerra Mondiale, Medaglia onore per Angelo Pilotto

Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, ha consegnato la Medaglia d'onore ai famigliari di Angelo Pilotto. La cerimonia si è svolta a Palazzo regionale. Hanno ritirato la medaglia le nipoti Jeanne e Marzia Pilotto.

"Il riconoscimento è concesso - si legge in una nota - ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale".

Nato a Brendola (Vicenza) il 21 ottobre 1923, arruolato il 10 gennaio 1943 nel 4/o Reggimento Alpini - Battaglione Aosta, Angelo Pilotto dopo un breve periodo di addestramento, nel mese di aprile 1943, venne destinato in Croazia dove raggiunse il Battaglione Alpini Aosta che in quel momento era impegnato in azioni di controguerriglia nella zona di Prijepolje. Fu fatto prigioniero a Danilovgrad in Montenegro il 10 settembre 1943 e deportato in Germania nel campo di concentramento di Meppen il 28 ottobre 1943. Il 5 novembre 1943 venne trasferito a Düsseldorf dove fu impiegato quale manovale nell'edificazione di fortificazioni campali. Il 9 marzo 1945 è stato liberato da reparti americani.