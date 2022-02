Presidio no green pass davanti al tribunale di Aosta

Per il terzo venerdì consecutivo è in programma nei giardini pubblici Emilio Lussu di Aosta, davanti al palazzo di giustizia, un presidio di no green pass.

Hanno preannunciato che, come nelle passate manifestazioni, stamane presenteranno in procura alcune decine di denunce contro le istituzioni in relazione alle restrizioni anti Covid.

Si era trattato di esposti quasi sempre prestampati, preparati da alcuni studi legali, e compilati dai manifestanti con i propri dati. Per le prime denunce ricevute la procura aveva già chiesto al gip l'archiviazione.

Venerdì scorso il presidio era coinciso con il via al processo alle deputata Sara Cunial (gruppo misto, ex M5s), imputata per rifiuto a fornire le generalità, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale in occasione di una manifestazione contro la Dad che si era tenuta nell'aprile 2021 ad Aosta.