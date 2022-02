Contrariamente alle aspettative la Valle d'Aosta resterà in 'zona arancione' almeno fino a lunedì 21 febbraio. Lo dispone l'ordinanza firmata dal Ministro Roberto Speranza, che non prevede un cambio di 'colorazione' per la regione alpina. Secondo quanto si è appreso, il calcolo sull'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva - oggi ampiamente da 'zona bianca' - è scattato da giovedì 3 febbraio e le restrizioni restano pertanto in vigore per 14 giorni (fino al 17 febbraio).