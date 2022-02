Covid: Lavevaz a valdostani, costruiamo assieme ripartenza

"Andiamo verso un quadro nuovo, con l'obbligo di mascherina che da venerdì sarà necessario all'aperto solo in caso di affollamento o di rischio di assembramento. Non cediamo insomma all'idea del 'libera tutti', ma godiamoci il ritorno di libertà sempre maggiori e costruiamo la ripartenza insieme". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, facendo il punto sulla pandemia in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

"I numeri di questi giorni - ha aggiunto - confermano in Valle d'Aosta la rapida discesa della curva dei contagi fortunatamente. La situazione ospedaliera sta ritrovando normalità, anche se ancora molta attenzione è necessaria: abbiamo ritrovato i numeri da zona bianca, anche se il cambiamento di classificazione avrà bisogno ancora di alcune settimane per essere formalizzato".