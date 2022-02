Alpinismo: a Courmayeur Nims Purja, recordman degli Ottomila

Celebre per aver scalato tutte le quattordici montagne di 8000 metri del mondo in poco più di 6 mesi, lo scalatore nepalese Nirmal Purja è giunto in Valle d'Aosta, e più precisamente a Courmayeur. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un post su instagram che ha ricevuto quasi 40.000 like. Durante la sua visita ha anche incontrato alcune guide alpine locali. Oltre al record sugli Ottomila, 'Nims' Purja è anche famoso per essere stato il primo, assieme ad altri nove alpinisti nepalesi, ad aver scalato il K2 nella stagione invernale (gennaio 2021).