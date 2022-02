Pnrr, in Valle d'Aosta corso per 200 dipendenti comunali

Un percorso formativo dedicato per accrescere le competenze e gli strumenti necessari al fine di presentare, gestire e rendicontare i progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

E' quanto propongono Confindustria Valle d'Aosta e la 24 ore business school: la prima sfida coinvolgerà il Celva. Per questo sono stati selezionati docenti esperti in cooperazione territoriale europea ed internazionale, sostenibilità, strategie e politiche di investimento, master in Pnrr & Project planning e Project management che permetteranno ai partecipanti di individuare e cogliere le opportunità di finanziamento messe a disposizione dei bandi. Il corso si terrà in live streaming ed è aperto a un massimo di 200 partecipanti. Destinato a segretari comunali e responsabili amministrativi, è aperto anche ai sindaci. Si terrà in tre date (17 e 23 febbraio e 4 marzo) dalle 14 alle 18. Sono previsti poi due moduli opzionali dedicati a un project work (otto ore per 20 partecipanti).

"Non possiamo farci cogliere impreparati di fronte a questa opportunità unica di sviluppo, investimenti e riforme. La nostra azienda vuole essere vicino non solo alle aziende ma al territorio", dichiara Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria Valle d'Aosta.

Secondo Franco Manes, presidente del Celva, "questo percorso formativo rappresenta un importante tassello nell'attività del Celva a supporto degli enti locali sul Pnrr, in una fase in cui per noi è fondamentale avere ben chiare le modalità operative e di gestione del piano, al fine di poterne cogliere le effettive opportunità".

Commentando l'iniziativa, Giorgio Fossa, presidente di 24ore business school, ha spiegato che "la Valle d'Aosta è la prima regione italiana a muoversi in questa direzione".