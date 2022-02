Covid: quarantena per 2% classi delle scuole valdostane

L'1,87% per cento delle classi valdostane (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) è in quarantena causa Covid-19. Il 10,48% è in sorveglianza o autosorveglianza (dalle elementari alle superiori) e il 6,14% è in Didattica mista in presenza e a distanza (scuole medie e superiori).

Il dato è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'Istruzione.

Per quanto riguarda il personale docente, il 2% risulta sospeso in relazione all'obbligo vaccinale Covid-19, l'1,9% risulta assente per quarantena o isolamento Covid-19 e l'8,2% risulta assente per altri istituti (aspettativa, malattia).