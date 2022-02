Maltempo: Champdepraz, tetto casa parroco scoperchiato dal vento

Il forte vento che ha soffiato oggi anche in Valle d'Aosta ha scoperchiato il tetto di un edificio a Champdepraz, in frazione La Fabrique. "Verso le 12 sembra che ci sia stata una piccola tromba d'aria che in pochi secondi ha scoperchiato il tetto, lana di roccia e pannelli in legno, sia dalla parte della cappella sia dalla parte dell'alloggio del parroco. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta", spiega la sindaca Monica Crétier. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

"E' un danno notevole. Domani un'impresa interverrà per i lavori di ripristino", aggiunge la prima cittadina. Verso mezzogiorno in bassa Valle il vento soffiava a oltre 40 chilometri orari. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche in altri interventi legati alle forti raffiche, piante cadute e alcuni altri tetti scoperchiati.