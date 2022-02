Covid: protesta no pass, picnic in centro Aosta

(ANSA) - AOSTA, 05 FEB - Una sessantina di persone si sono ritrovate in piazza Chanoux per una protesta/picnic contro le restrizioni legate al Green Pass.

Nel 'salotto buono' di Aosta, di sabato pomeriggio, hanno portato pizze, focacce, succhi di frutta e birre per protestare contro le attuali norme che non permettono loro di accedere, fra l'altro, in bar e ristoranti senza il certificato verde. Alcuni titolari di locali pubblici hanno partecipato alla protesta.

