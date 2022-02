Covid, oltre 4.000 over 50 non vaccinati in Valle d'Aosta

Sono oltre 4.000 in Valle d'Aosta (4.053) gli over 50 che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid e che non risultano guariti dalla malattia negli ultimi 180 giorni. Rispetto a sette giorni fa sono 471 in meno, calo in linea con quello registrato nelle ultime quattro settimane. Da quanto è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50 il loro numero è diminuito complessivamente di poco più di 2.000 unità: il 7 gennaio erano 6.042.

Il dato emerge dal report settimanale pubblicato dal governo, aggiornato a ieri mattina. In dettaglio sono 1.654 nella fascia 50-59 anni, 1.377 tra i 60 e i 69, 784 tra i 70 e i 79 e 238 sopra gli 80. Dallo scorso primo febbraio, in base al decreto legge del 7 gennaio 2022, gli over 50 non vaccinati rischiano una multa da 100 euro.

In base all'ultimo rapporto Gimbe, il 19,7% della popolazione totale della Valle d'Aosta non ha ricevuto alcuna dose di vaccino (la settimana precedente era il 20,1%). Soltanto la provincia di Bolzano ha un dato peggiore (21,4%) mentre Sicilia (19,4%) e Calabria (18,7%) si piazzano subito prima della regione alpina nella graduatoria dei territori con più immunizzati in base al numero residenti. Il Piemonte conta il 16% di non vaccinati, la Lombardia il 12,9%.