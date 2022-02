Libri: in un volume 25 anni Auberge de la Maison di Entreves

Una storia di ospitalità di montagna: "Costruire il passato, ricordare il futuro" è il titolo del libro di Noëlle Bittner, direttore di Cosy Mountain, dedicato all'Auberge de La Maison di Entreves (Courmayeur) in occasione dei 25 anni della struttura.

La storia è quella della famiglia Garin, "simbolo dell'ospitalità valdostana", declinata attraverso le voci del padre Leo Garin, "Costruire il passato", e della figlia Alessandra, "Ricordare il futuro".

Il volume "racconta gli aneddoti che hanno segnato la storia di ospitalità della famiglia, dagli ospiti illustri, come il re di Spagna, la regina di Danimarca, Fabrizio de André, Sylvie Vartan, Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, solo per citarne alcuni, alle ricette diventate poi patrimonio dell'intera Regione".

"Perché il tempo passa in fretta - si legge nella presentazione - e per questo è importante guardarsi indietro e vedere come siamo diventati quelli di oggi, cosa abbiamo costruito, ciò che portiamo con noi".