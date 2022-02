Piano regionale rifiuti, senza azioni discarica durerà 10 anni

"Se non vengono intraprese azioni per contenere il conferimento di rifiuti la discarica" di Brissogne "si esaurisce nell'arco di dieci anni. Andando ad attuare le azioni di piano la discarica dovrebbe durare sino al 2036". Lo ha detto durante l'assemblea del Cpel Mauro Lucianaz, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Unités e sindaco di Arvier. L'occasione è stata la discussione della proposta di parere sul disegno di legge regionale n. 50 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026". La maggioranza dei sindaci si è astenuta, avallando alcune osservazioni al piano proposte dallo stesso Lucianaz. Hanno espresso voto contrario 15 primi cittadini. Tra le criticità emerse, le tariffe e il sistema di gestione nei comuni turistici.