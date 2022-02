Sport come medicina, Pillole di movimento arriva in Vda

Un mese di attività sportive gratuite fino al 31 maggio, per evidenziare l'importanza del movimento come modalità di prevenzione. E' l'obiettivo di 'Pillole di movimento', campagna nazionale Uisp di contrasto alla sedentarietà, che vede impegnati 31 comitati Uisp tra cui quello regionale della Valle d'Aosta. Diecimila scatolette, con all'interno un 'bugiardino' per poter praticare la propria attività preferita, potranno essere trovate, tra l'altro, in alcune farmacie di Aosta e dintorni, dai medici di famiglia, nei consultori, nei negozi e negli ospedali.

L'iniziativa è dedicata ai maggiorenni con certificato medico ma "a breve usciremo con un progetto per i più piccoli, magari all'interno di ovetti", ha detto in conferenza stampa Carlo Finessi, segretario generale del comitato Uisp Valle d'Aosta.

"La pandemia - ha aggiunto - ha creato grossi problemi alla pratica sportiva e anche a livello psicologico, il nostro obiettivo è curate la sedentarietà".

"Credo molto in questo progetto soprattutto in un momento in cui lo sport è stato un po' costretto", ha sottolineato l'assessora comunale allo Sport di Aosta, Alina Sapinet. "È con piacere che aderiamo all'iniziativa, le farmacie sono attente al benessere dell'individuo", ha detto Alessandro Detregiache, presidente di Federfarma Valle d'Aosta. "In questo momento lo sport è stato superato dalla pandemia, io ritengo che sia davvero utile ritagliare del tempo per sé", ha spiegato la triatleta Charlotte Bonin, testimonial dell'iniziativa.

L'idea è nata a Bologna, oltre 10 anni fa, e "lì le scatolette il giorno dopo la distribuzione sono già esaurite", ha detto Sonia Sopranzi (Uisp Valle d'Aosta).