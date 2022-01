Sci: Bertschy e Guichardaz, Zermatt-Cervinia opportunità unica

(ANSA) - AOSTA, 29 GEN - "L'inserimento nel calendario della Coppa del mondo di sci alpino Fis delle tappe di Cervinia/Zermatt già da quest'anno rappresenta per la Valle d'Aosta un'importante sfida e un'opportunità unica per inserirci in un circuito di importanza mondiale". Così l'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e l'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy, commentano la notizia ufficializzata da parte della Federazione Internazionale di Sci (Fis): il Cervino ospiterà due gare di discesa libera maschile e due femminili già dalla prossima stagione agonistica 2022/2023, subito dopo la tradizionale apertura della stagione a Soelden.

"Stiamo lavorando - aggiungono - per fare fronte ai molteplici impegni che un evento di tale portata comporta, consci che occorre un'accelerazione rispetto ai tempi inizialmente previsti che indicavano l'esordio di questa competizione nel 2023; una sfida che accogliamo con la consapevolezza della grandissima occasione che ci è offerta dalla Fis e che rappresenta una vetrina straordinaria per promuovere la Valle d'Aosta e per attrarre gli amanti dello sci alpino e tutti coloro che amano la montagna". (ANSA).