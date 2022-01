Covid: cala incidenza in Vda, più vicina a media nazionale

E' scesa a 2.025,9 su 100 mila abitanti, avvicinandosi alla media nazionale (1.823), l'incidenza di nuovi casi di Covid-19 in Valle d'Aosta nella settimana del 21-27 gennaio. Un dato in calo rispetto ai sette giorni precedenti, quando il valore era di 2.621,6. Nella settimana del 7-13 gennaio aveva toccato quota 3.087,3, cifra più alta tra tutte le regioni e le province autonome. E' quanto emerge dal report settimanale di Iss-ministero della Salute.

Risulta diminuita anche l'occupazione di posti letto di area medica da parte di pazienti Covid, passata dal 54,5% della settimana precedente al 50,3%, pur restando il valore più alto in Italia (media nazionale 30,4%). Stabile, al 20,6%, il tasso di occupazione in terapia intensiva (16,7%).

Inoltre nella regione alpina è calato, da 1,38 a 1,03, l'indice di trasmissibilità puntuale (calcolato al 12/1/2022).