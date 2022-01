Covid: Giardini, iniziata fase finale ondata

"Potremmo essere nella fase finale dell'ondata, sicuramente sul plateau se non in un momento di curva in discesa. Al momento, possiamo scongiurare l'eventuale ricaduta dei contagi causata dalle festività natalizie". Lo spiega il direttore sanitario dell'Usl della valle d'Aosta, Guido Giardini. "Già da lunedì abbiamo riattivato qualche sala operatoria - prosegue - e si intravede una ripresa dell'attività chirurgica a maggior ritmo". Il prossimo passo "sarà tornare ad aprire letti di degenza e riconvertirne parte dei 30 in Chirurgia ora destinati a pazienti Covid".

Rispetto al reparto Covid Beauregard Giardini spiega: "Abbiamo deciso di aprirlo perché in tutte le fasi finali delle ondate, la tipologia di pazienti Covid tende ad avere più necessità di tipo geriatrico e assistenziale". Nelle microcomunità valdostane "sono stati segnalati casi sporadici di contagi e si rischiava di aumentare la pressione sull'ospedale. La disposizione di sospendere le visite e permettere l'attivazione di aree temporanee all'interno delle strutture era assolutamente necessaria".