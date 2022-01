Covid: cabina regia, non nostro compito modifica soglie Vda

"La cabina di regia prende atto della nota pervenuta al ministero della Salute, osservando che non è tra le proprie prerogative modificare le modalità di calcolo della occupazione dei posti letto o delle soglie di allerta in quanto sancite dal quadro normativo vigente". Lo si legge nel verbale dell'ultima riunione della cabina di regia, svoltasi il 21 gennaio scorso, in relazione alla lettera spedita due giorni prima al ministro della Salute dal presidente della Regione Valle d'Aosta e con oggetto una 'richiesta di margine di tolleranza nel calcolo dell'occupazione dei reparti ospedalieri'.

Per evitare il passaggio in zona rossa a causa di pochi pazienti Covid in più in ospedale, Lavevaz ha chiesto a Speranza "un margine di tolleranza pari a un piccolo numero di ricoveri, in modo da evitare che distorsioni statistiche abbiano conseguenze sostanziali nella valutazione". La richiesta è di "almeno 5 ricoveri per la terapia intensiva e di 20 per l'area medica che possano essere esclusi dai calcoli per l'occupazione".