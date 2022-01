Covid: attivato reparto per contagiati al Beauregard

Nel tardo pomeriggio di giovedì è stato attivato il reparto Covid-Beauregard (ex Riabilitazione medica). Lo comunica l'Usl precisando che i posti letto in aggiunta sono 10, incrementabili in caso di ulteriori necessità.

"I pazienti della riabilitazione medica - si legge in una nota - vengono trasferiti progressivamente alla clinica Isav di Saint-Pierre. Vengono ricoverati nel reparto Covid-Beauregard i pazienti covid-positivi a bassa intensità, provenienti dai reparti Covid-2 e Covid-3 e malattie infettive dell'ospedale Parini, prossimi alla dimissione o all'invio alla struttura di Variney".