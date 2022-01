Allarme ConfCommercio Vda, aumenti bollette insostenibili

Sono "insostenibili" gli aumenti delle bollette per le imprese del terziario. A lanciare l'allarme è ConfCommercio Valle d'Aosta che sottolinea come "il caro energia stia colpendo pesantemente le imprese della ristorazione, del commercio e della ricettività.

"Un conto salatissimo per le nostre imprese - commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA - e tale ulteriore rincaro potrebbe causare le chiusure forzate di molte attività della nostra categoria oltre ad un giustificato aumento dei prezzi da parte degli imprenditori a causa del conseguente rincaro delle materie prime creando così un circolo vizioso ingestibile. Gli effetti di questa situazione andranno ad indebolire i conseguenti consumi ed incideranno sull'inflazione". Secondo Dominidiato "urgono misure strutturali e riforme della struttura della bolletta elettrica valutando al meglio gli oneri generali di sistema: non possiamo più temporeggiare, il settore necessita concretezza e soluzioni rapide al fine di evitare l'ennesima crisi delle categorie coinvolte ormai logore e stanche".