Covid: Fratelli d'Italia, in 18 mesi non è stato fatto nulla

"Negli ultimi 18 mesi nulla è stato fatto di strutturale per evitare o allontanare l'entrata in colori nefasti che, già adesso, hanno inquinato l'immagine della nostra regione con danni che si stanno già palesando". Lo scrive Fratelli d'Italia in un post su Facebook commentando l'evoluzione della pandemia da Covid-19 in Valle d'Aosta.

"Dicono che il problema è la carenza di personale - prosegue - quando in 18 mesi si sarebbe dovuto agire con determinazione in tal senso e nulla di concreto è stato fatto, a parte l'assunzione di altro tipo di personale, a loro più affine, di cui non hanno perso tempo. Questa giunta brancola nel buio e adesso, messa alle strette e di fronte allo spauracchio di perdere il posto più di quanto siano preoccupati dalle conseguenze per la nostra economia, chiedono col cappello in mano delle deroghe al governo quando erano ampiamente in tempo, con delibere alla mano e con risorse addirittura dello Stato, per intervenire in modo autonomo".