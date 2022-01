Lavoro: Savt, stato agitazione Corpo forestale valdostano

A distanza di pochi mesi dal precedente e "a causa dell'inerzia dell'Amministrazione regionale" il sindacato Savt Fp ha nuovamente dichiarato lo stato di agitazione del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

"Nonostante gli impegni formalmente assunti dall'Amministrazione regionale a seguito della chiusura della precedente procedura di raffreddamento - si legge in una nota - la stessa non ha rispettato nessuno dei punti previsti dal verbale sottoscritto tra le parti. I dipendenti del Cfv non sono più disposti ad attendere ed, ancor meno, ad essere derisi con false promesse".

"L'allineamento stipendiale e l'equiparazione previdenziale alle forze di polizia ad ordinamento civile - sottolinea il Savt - rimangono un miraggio, nonostante le reiterate promesse fatte, nel corso del recente periodo, da tutto l'apparato tecnico-politico".