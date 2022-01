Covid, dopo code al Drive-in nuova viabilità per l'accesso

Da lunedì 17 gennaio la viabilità di accesso al Drive-in di Aosta sarà modificate per migliorare il traffico nelle zone limitrofe e l'accessibilità degli utenti al centro tamponi. Lo comunicano l'assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali, l'azienda Usl della Valle d'Aosta e il Comune di Aosta. Nei giorni scorsi si erano verificate lunghe code che congestionavano il traffico.

L'ingresso è previsto dal parcheggio situato nei pressi della torre piezometrica (prima della centrale elettrica). Dal piazzale, si procederà poi lungo la pista ciclabile (temporaneamente interrotta nel tratto interessato) sino all'accesso nell'Area Espace Aosta (all'altezza della vecchia rotonda).

Le modifiche al nuovo percorso saranno indicate con un'apposita segnaletica e per il primo giorno di attivazione saranno presenti le forze dell'ordine nei pressi della torre piezometrica e dell'accesso al Drive-in.