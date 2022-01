Operaio scomparso a Valtournenche, ricerche

(ANSA) - AOSTA, 12 GEN - Sono in corso le ricerche di Luigino Pession, 54enne di Valtournenche. Dell'uomo, operaio comunale, si sono perse le tracce dopo che ieri sera è stato a casa di un familiare. A dare l'allarme sono stati oggi i colleghi non vedendolo al lavoro. Non è stato trovato a casa, dove vive da solo, e al cellulare non è raggiungibile.

Considerato un grande camminatore, viene cercato anche lungo i sentieri della zona. Alle ricerche partecipano Soccorso alpino valdostano, Soccorso alpino della guardia di finanza e Corpo valdostano dei vigili del fuoco insieme alle forze dell'ordine e alla protezione civile.

"Si sta cercando dappertutto ma al momento non abbiamo trovato tracce", spiega il sindaco, Jean Antoine Maquignaz.

