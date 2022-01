Giardini, ci aspettiamo riacutizzazione contagi a breve

"Siamo sull'allerta perché ci aspettiamo, fra dieci o 15 giorni, una possibile riacutizzazione dei contagi dovuti alla fine delle vacanze e all'inizio della scuola". Lo dichiara il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Guido Giardini, che aggiunge: "Per fortuna al momento il tasso di ospedalizzazione rimane molto basso e per ora siamo riusciti a non dover aprire il reparto Covid 3, che in ogni caso è pronto". Sul fronte delle vaccinazioni per gli over 50 "stiamo valutando se eventualmente tenere degli slot dedicati".