Covid: 7 mila controlli in Valle d'Aosta, 45 sanzioni

Sono state 7.023 le persone controllate in Valle d'Aosta dal 3 al 9 gennaio nell'ambito del contrasto alla pandemia da Covid-19: le forze dell'ordine hanno elevato cinque sanzioni in materia di green pass. Sono 37 le sanzioni inerenti il mancato uso corretto di mascherine mentre una persona positiva è stata denunciata per violazione dell'isolamento.

Gli esercizi controllati sono stati 401, con tre titolari sanzionati per non aver fatto rispettare gli obblighi relativi alla certificazione verde richiesta ai clienti.