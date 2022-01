Al drive-in di Aosta caos per tamponi, lunghe code

Al drive-in della Pépinière di Aosta si sono create lunghe code per sottoporsi a tampone. Il traffico nelle zone limitrofe è andato in tilt. "Abbiamo più di 900 persone da sottoporre a test, fra ogni auto ci sono quattro metri di distanza e si sono create code - spiega il coordinatore del drive-in e responsabile del 118, Luca Cavoretto - lo stress per chi lavora non è da ridere, io sono impegnato nella logistica per cercare di ottimizzare i tempi. Bisogna dire che le persone non stanno perdendo la calma, eccetto alcuni rari casi".

L'attesa per un tampone è di 3-4 ore. Tutte le pattuglie disponibili della municipale sono impegnate per gestire il traffico. Di supporto anche i carabinieri.

Non mancano momenti di tensione ma per lo più la gente attende in auto senza particolari proteste, a parte qualche comizio "no vax" improvvisato fra le vetture in coda. C'è anche chi è arrivato a piedi di fronte al tendone in cui si effettuano i tamponi spiegando di essere positivo. Risultavano prenotate 850 persone.

Intanto, l'Usl ha potenziato il servizio infotamponi-infovaccini (0165546222). Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e nel fine settimana dalle 9 alle 15.

Inoltre, da oggi sono aperte le prenotazioni per le terze dosi di vaccino anti Covid-19 per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. La prenotazione va fatta sul portale di Poste italiane. Il modulo del consenso informato deve essere firmato da entrambi i genitori.

Al momento della vaccinazione "si raccomanda la presenza di un solo genitore-accompagnatore", spiegano dall'Usl.